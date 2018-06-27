Мэй на встрече с Ципрасом приветствовала экономические успехи Греции

В Лондоне прошла первая встреча премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с главой греческого правительства Алексисом Ципрасом, в ходе которой стороны обсудили успехи греческой экономики, проблемы нелегальной иммиграции и вопросы, связанные с Brexit.

Об этом во вторник сообщил представитель главы британского Кабмина, отметив, что Тереза Мэй в ходе встречи отметила достигнутые Грецией экономические успехи и приветствовала их. Также Мэй поздравила Ципраса с важными шагами по выходу Греции из программы перестройки экономики, при этом лидеры отметили, что по мере восстановления греческой экономики появляется потенциал для углубления бизнес-связей в сфере судоходства, энергетики, образования и туризма.

Также сообщается, что Мэй и Трамп в ходе встречи на Даунинг-стрит обсудили приток нелегальных мигрантов, с которым Греция, как пограничная страна Евросоюза, сталкивается особенно остро.

Кроме того, британский и греческий премьеры обсудили еще ряд актуальных вопросов международной и двусторонней повестки дня, в том числе вопросы, связанные с выходом Великобритании из Евросоюза.