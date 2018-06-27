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Украинский депутат: Деятельность СБУ больше не нацелена на защиту украинцев

Украинский депутат: Деятельность СБУ больше не нацелена на защиту украинцев

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1:46   27 Июня 2018
Ближнее зарубежье

Украинский депутат: Деятельность СБУ больше не нацелена на защиту украинцев

Украинский депутат: Деятельность СБУ больше не нацелена на защиту украинцев

Деятельность СБУ направлена о обслуживание интересов антиукраинской власти, считает депутат Верховной рады Инна Богословская.

Нардеп с иронией отметила, что Службу безопасности Украины нужно переименовать, поскольку организация перестала защищать страну и ее жителей.

По мнению Богословской, властные структуры взяли под свой контроль крайне правые группы и финансируют их из государственного бюджета.

Украинский депутат заявила, что когда радикальная организация С14 (запрещенная судом в России), разгромившая лагерь ромов на Лысой горе в Киеве, получает деньги из бюджета министерства спорта и поддерживается СБУ, то это приводит к тяжелым последствиям.

Богословская заявила, что на данные решения невозможно повлиять, поскольку власть слилась с антиукраинскими элементами. Власти считают, что они могут использовать данную грубую силу для своей защиты,

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Автор: Олег Королев
#украина #сбу #украинские националисты
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