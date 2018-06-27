После матча Аргентина – Нигерия в Петербурге госпитализировали Марадону
Легендарного аргентинского футболиста 57-летнего Диего Марадону госпитализировали после прошедшего в Санкт-Петербурге матча ЧМ-2018 Аргентина – Нигерия.
Об этом сообщает издание The Independent, отмечая, что Марадона почувствовал себя плохо прямо на стадионе, куда к нему вызвали медицинских работников.
Прибывавшие на место медики приняли решение госпитализировать звезду аргентинского футбола, который близко к сердцу принял напряженный матч, закончившейся победой его команды. При этом журналист Даниэл Аркуччи отмечает, что медики констатировали у Марадоны понижение давления, в настоящее же время его состояние стабилизировано.
Напомним: ранее сообщалось, что сборная Аргентин, которая по итогам двух матчей группового этапа ЧМ набрала всего одно очко, смогла в непростом матче с Нигерией вырвать победу и четырьмя очками со второго места вышла в 1/8 финала.
В матче второго тура сборная Аргентины потерпела сокрушительное поражение от команды Хорватии, проиграв со счетом 0:3. Тогда присутствовавший на трибунах Диего Марадона рыдал в голос.
ATENCIÓN | Cuentan desde Rusia que Diego Maradona fue trasladado a un hospital. pic.twitter.com/2Ewqx5vLhy— Clubes Mundiales (@ClubesPortenos) 26 июня 2018 г.