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После матча Аргентина – Нигерия в Петербурге госпитализировали Марадону 

После матча Аргентина – Нигерия в Петербурге госпитализировали Марадону 

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После матча Аргентина – Нигерия в Петербурге госпитализировали Марадону 

После матча Аргентина – Нигерия в Петербурге госпитализировали Марадону 

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1:45   27 Июня 2018
Россия

После матча Аргентина – Нигерия в Петербурге госпитализировали Марадону 

После матча Аргентина – Нигерия в Петербурге госпитализировали Марадону 

Легендарного аргентинского футболиста 57-летнего Диего Марадону госпитализировали после прошедшего в Санкт-Петербурге матча ЧМ-2018 Аргентина – Нигерия.

Об этом сообщает издание The Independent, отмечая, что Марадона почувствовал себя плохо прямо на стадионе, куда к нему вызвали медицинских работников.

Прибывавшие на место медики приняли решение госпитализировать звезду аргентинского футбола, который близко к сердцу принял напряженный матч, закончившейся победой его команды. При этом журналист Даниэл Аркуччи отмечает, что медики констатировали у Марадоны понижение давления, в настоящее же время его состояние стабилизировано.

Напомним: ранее сообщалось, что сборная Аргентин, которая по итогам двух матчей группового этапа ЧМ набрала всего одно очко, смогла в непростом матче с Нигерией вырвать победу и четырьмя очками со второго места вышла в 1/8 финала. 

В матче второго тура сборная Аргентины потерпела сокрушительное поражение от команды Хорватии, проиграв со счетом 0:3. Тогда присутствовавший на трибунах Диего Марадона рыдал в голос.

 

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Автор: Александр Люблинский
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