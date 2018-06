При взрыве в госпитале в Техасе пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали во вторник в результате взрыва, прогремевшего на территории больничного комплекса в американском городе Гейтсвилл в штате Техас.

Об этом со ссылкой на заявление представителя больницы сообщает KWTX. При этом отмечается, что после взрыва, который прогремел в недостроенном здании на территории медкомплекса, власти города приняли решение эвакуировать из больницы медперсонал и пациентов.

На место взрыва прибыли пожарные бригады и сотрудники экстренных служб. Что именно стало причиной взрыва в строящемся здании медкомплекса на данный момент не сообщается. Также пока не приводится подробностей о состоянии четырех пострадавших.

UPDATE: Coryell Memorial Hospital explosion and partial collapse has left hundreds without power in #Gatesville . #CoryellCounty https://t.co/yTtEq4P4SN pic.twitter.com/xUdvr35nSV

Explosion reported at #Hospital in #Gatesville. At least 12 people have been evacuated and taken to other hospitals, according to authorities. https://t.co/esNYfrQCYv #TXNews #TexasNews pic.twitter.com/Dkn3RS603s