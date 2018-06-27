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 Пресс-секретарь Эрдогана предложил американскому конгрессмену помолчать

Пресс-секретарь Эрдогана предложил американскому конгрессмену помолчать
1:25   27 Июня 2018
Весь мир

Пресс-секретарь Эрдогана предложил американскому конгрессмену помолчать

Пресс-секретарь Эрдогана предложил американскому конгрессмену помолчать

Пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что конгрессмен Адам Шифф должен замолчать.

Данное заявление связано с тем, что  ранее американский политик призывал не поздравлять победившего на выборах  президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По его словам, турецкий лидер оказывает давление на оппозицию и СМИ.

На своей странице в Twitter Калын заявил, что Эрдоган не нуждается в поздравлениях Шиффа.  По его словам, турецкий народ высказался на голосовании и поэтому конгрессмену нужно «заткнуться».

В марте министр обороны Британии Гэвин Уильямсон посоветовал России «заткнуться». Глава российского МИД Сергей Лавров в ответ заявил, что Москва уже перестала обращать внимание на такие заявления, отметив возможный недостаток образования у британского министра.

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Автор: Олег Королев
#турция #эрдоган #адам шифф
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