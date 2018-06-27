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1:17   27 Июня 2018
Весь мир

СМИ: Правительственные войска в Сирии отбили атаку террористов под Дераа

СМИ: Правительственные войска в Сирии отбили атаку террористов под Дераа

На подступах к городу Дераа в 110 километров от сирийской столицы Дамаска бойцы правительственной армии отразили несколько атак террористов-смертников.

Об этом сообщает государственное информационное агентство SANA. Отмечается, что сирийские войска, отразив атаки смертников на восточных и западных подступах к Дераа, нанесли по противнику ответные удары, вынудив его отойти.

Напомним: ранее сообщалось, что со вторника сирийское командование объявило о начале операции по вытеснению вооруженных террористических формирований из провинции Дераа.

В рамках операции сирийская армия нанесла по форпостам боевиков на юго-востоке Дераа авиационные и артиллерийские удары, а также перекрыла пути снабжения террористов из находящихся на иорданской границе районов Тарик-эс-Садд и Дераа-эль-Балад.

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Автор: Александр Люблинский
#сирия #саа #боевики #сирийская армия #общество #весь мир #дераа #атаки террористов #терористы-смертники
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