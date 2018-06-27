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Украинский депутат: Деятельность СБУ больше не нацелена на защиту украинцев

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1:01   27 Июня 2018
Весь мир

США предложили наделить ОЗХО полномочиями определять виновников химатак

США предложили наделить ОЗХО полномочиями определять виновников химатак

США поддержали предложение Британии дать ОЗХО полномочия по установлению виновников химических атак, заявил замгоссекретаря Джон Салливан во время спецсессии стран-участников Конвенции о запрещении химического оружия.

По его словам, конвенция должна и может подстраиваться и соответствовать изменяющимся условиям безопасности. ОЗХО, а также имеет потенциал измениться, чтобы оперативно и эффективно реагировать на возникающие кризисы.

Салливан рассказал, что проект Великобритании является «дорожной картой» к подтверждению международной нормы против применения химического оружия.

Ранее делегации от России, Сирии и Ирана выступили против одобрения британского проекта на конференции в Гааге.

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Автор: Олег Королев
#великобритания #озхо #химатаки
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