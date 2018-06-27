США предложили наделить ОЗХО полномочиями определять виновников химатак

США поддержали предложение Британии дать ОЗХО полномочия по установлению виновников химических атак, заявил замгоссекретаря Джон Салливан во время спецсессии стран-участников Конвенции о запрещении химического оружия.

По его словам, конвенция должна и может подстраиваться и соответствовать изменяющимся условиям безопасности. ОЗХО, а также имеет потенциал измениться, чтобы оперативно и эффективно реагировать на возникающие кризисы.

Салливан рассказал, что проект Великобритании является «дорожной картой» к подтверждению международной нормы против применения химического оружия.

Ранее делегации от России, Сирии и Ирана выступили против одобрения британского проекта на конференции в Гааге.