Пять политиков убиты в мексиканском штате Оахака накануне выборов

За несколько дней до всеобщих выборов, которые пройдут в Мексике 1 июля, в штате Оахака неизвестные злоумышленники застрелили пятерых политиков.

Об этом сообщает агентство Reuters. В частности, сообщается, что все убитые являются членами партии «Морена» - это выдвинутый партией кандидат в депутаты Эмигдио Лопес Аведаньо и четверо его однопартийцев.

Напомним, как ранее сообщала аналитическая компания Etellekt, в течение текущей избирательной компании в Мексике бандиты застрелили 113 политиков, в связи с чем мексиканские власти приняли решение в обязательном порядке закрепить за кандидатами всех уровней охрану.