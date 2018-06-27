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1:01   27 Июня 2018
Весь мир

Пять политиков убиты в мексиканском штате Оахака накануне выборов

Пять политиков убиты в мексиканском штате Оахака накануне выборов

За несколько дней до всеобщих выборов, которые пройдут в Мексике 1 июля, в штате Оахака неизвестные злоумышленники застрелили пятерых политиков.

Об этом сообщает агентство Reuters. В частности, сообщается, что все убитые являются членами партии «Морена» - это выдвинутый партией кандидат в депутаты Эмигдио Лопес Аведаньо и четверо его однопартийцев.

Напомним, как ранее сообщала аналитическая компания Etellekt, в течение текущей избирательной компании в Мексике бандиты застрелили 113 политиков, в связи с чем мексиканские власти приняли решение в обязательном порядке закрепить за кандидатами всех уровней охрану.

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Автор: Александр Люблинский
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