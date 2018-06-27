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0:42   27 Июня 2018
Весь мир

Итальянская нефтегазовая компания Eni продолжит покупать газ из России

Итальянская нефтегазовая компания Eni продолжит покупать газ из России

Eni планирует дальнейшие закупки российского газа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя маркетингового подразделения по газу и СПГ итальянской компании Массимо Мантовани.

В кулуарах Всемирной газовой конференции в Вашингтоне он заявил, что у Eni долгосрочный контракт и очень хорошие отношения с российскими партнерами.

Мантовани рассказал агентству, что итальянская компания не столкнулась с санкциями против России в том, что касается газа. При этом о конкретных проектах с двусторонним участием говорить представитель компании не стал.

Также он сообщил, что сомневается в том, что компания будет закупать у России больше газа, чем сейчас.

По словам Мантовани, Eni является крупным покупателем российского газа, который покупает голубое топлив у СССР и России уже полвека.

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Автор: Олег Королев
#российский газ #eni #нефтегазовая компания
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