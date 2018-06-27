Итальянская нефтегазовая компания Eni продолжит покупать газ из России

Eni планирует дальнейшие закупки российского газа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя маркетингового подразделения по газу и СПГ итальянской компании Массимо Мантовани.

В кулуарах Всемирной газовой конференции в Вашингтоне он заявил, что у Eni долгосрочный контракт и очень хорошие отношения с российскими партнерами.

Мантовани рассказал агентству, что итальянская компания не столкнулась с санкциями против России в том, что касается газа. При этом о конкретных проектах с двусторонним участием говорить представитель компании не стал.

Также он сообщил, что сомневается в том, что компания будет закупать у России больше газа, чем сейчас.

По словам Мантовани, Eni является крупным покупателем российского газа, который покупает голубое топлив у СССР и России уже полвека.