Взрыв прогремел в больнице американского штата Техас

На территории больницы Кориэлл Мемориал в городе Гейтсвилл в американском штате Техас во вторник прогремел взрыв.

Об этом сообщают местные информагентства, не приводя подробностей происшествия. К настоящему моменту не ясно, что стало причиной взрыва и есть ли пострадавшие.

Информация о происшествии уточняется.

