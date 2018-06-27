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Взрыв прогремел в больнице американского штата Техас

Взрыв прогремел в больнице американского штата Техас

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0:26   27 Июня 2018
Весь мир

Взрыв прогремел в больнице американского штата Техас

Взрыв прогремел в больнице американского штата Техас

На территории больницы Кориэлл Мемориал в городе Гейтсвилл в американском штате Техас во вторник прогремел взрыв.

Об этом сообщают местные информагентства, не приводя подробностей происшествия. К настоящему моменту не ясно, что стало причиной взрыва и есть ли пострадавшие.

Информация о происшествии уточняется.

 

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Автор: Александр Люблинский
#сша #техас #происшествия #взрыв #чп #общество #больница
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