Взрыв прогремел в больнице американского штата Техас
На территории больницы Кориэлл Мемориал в городе Гейтсвилл в американском штате Техас во вторник прогремел взрыв.
Об этом сообщают местные информагентства, не приводя подробностей происшествия. К настоящему моменту не ясно, что стало причиной взрыва и есть ли пострадавшие.
Информация о происшествии уточняется.
#BREAKING: Emergency crews are responding to reports of a large explosion at the Coryell Memorial Hospital in Gatesville, Texas.— BreakingNNow (@BreakingNNow) 26 июня 2018 г.