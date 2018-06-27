Греческий премьер потребовал от Британии вернуть мрамор Парфенона

Греческий премьер Алексис Ципрас после встречи с британским коллегой Терезой Мэй заявил, что потребовал вернуть мрамор Парфенона,

Премьер-министр Греции находится в Лондоне в трехдневным визитом. Во вторник состоялась его встреча с Мэй.

Ципрас рассказал журналистам, что поднял важную для греков проблему возвращения скульптур, ситуация с которыми критически важна и имеет особое моральное значение. Премьер подчеркнул, что мрамор относится к мировому культурному наследию, но его место - в Парфеноне.

Произведения древнегреческого искусства вывозились из Греции лордом Элгином в течение десяти лет, с 1802 по 1812 годы. Греческая сторона утверждает, что он вывозил скульптуры незаконно, с помощью взяток. Разрешение турецкого правительства позволяло Элгину только лишь делать рисунки и слепки скульптур.

Возвращения коллекции в страну Греция добивается десятки лет.