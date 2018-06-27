НАТО приняло новую стратегию по Военно-воздушным силам

Североатлантический военный блок во вторник одобрил новую стратегию по своим Военно-воздушным силам.

Об этом сообщается в заявлении, размещенном на официальном сайте альянса. При этом отмечается, что с момента основания НАТО в 1949 году стратегия по ВВС принимается впервые.

В документе, в частности, говорится, что ВВС НАТО, согласно одобренной совместной стратегии, должны учитывать растущую роль космических и кибернетических средств и уметь защитить себя от возможных противников.

Отмечается, что военно-воздушные силы стран-членов альянса должны быть в состоянии вести вои в различных районах и условиях, в том числе в условиях сильно защищенного воздушного пространства.

«В то время как текущие воздушные операции НАТО будут продолжаться, документ предоставляет план для разработки доктрин ВВС и новых возможностей», - говорится в стратегии.

Напомним: ранее заместитель российского министра иностранных дел Александр Глушко заявил, что в Москве к военно-воздушным учениям НИТО по отработке защиты воздушного пространства Прибалтики относятся отрицательно.