Воздушный шар врезался в ЛЭП и загорелся в США

В американском городе Хауэлл в штате Мичиган во время фестиваля воздушный шар загорелся, столкнувшись с высоковольтной линией.

Об этом во вторник сообщают местные СМИ. Отмечается, что воздушный шар, загоревшись после столкновения с линией электропередач, смог продолжить полет, после чего упал в воду. Особо подчеркивается, что находившийся в корзине аэростата пилот в результате происшествия не пострадал.

Местные полицейские совместно с сотрудниками федерального управления гражданской авиации проверяют обстоятельства инцидента.