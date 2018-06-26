Сборная Аргентины обыграла Нигерию и вышла в плей-офф ЧМ-2018

В Санкт-Петербурге прошла встреча сборных Аргентины и Нигерии в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

Аргентинцы, обыграв команду Нигерии со счетом 2:1, заняли в группе D второе место и вышли в 1/8 финала.

В ходе матче на 14-й минуте аргентинский нападающий Лионель Месси забил 100-й гол в рамках проходящего в России чемпионата мира, при этом санкт-петербургский стадион стал 100-м полем, на которым Месси в течение своей карьеры забивает голы.

В начале второго матча на 49-й минуте игры нигерийский полузащитник Виктор Мозес с пенальти сравнял счет, но аргентинский полузащитник Маркос Рохо на 86-й минуте вывел вою команду вперед. Сборная Аргентины со второго места вышла в 1/8 финала ЧМ-2018 и сыграет с командой Франции

Данная победа стала первой для аргентинской сборной в рамках текущего чемпионата мира. Команда, набрав четыре очка со второго места выходит в плей-офф. В 1/8 финала аргентинцы встретятся с командой Франции, которая в группе С заняла первое место.

Нигерийская сборная, набравшая в трех играх три очка, покидает турнир.