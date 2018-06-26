Хорватия, обыграв Исландию, вышла в плей-офф с первого места

В Ростове-на-Дону во вторник вечером прошел завершающий матч группового этапа между сборными Хорватии и Исландии.

Хорваты обыграли исландцев со счетом 2:1 и с первого места вышли из группы D.

На 53-й минуте игры хорватский нападающий Милан Бадель забил первый гол в ворота исландцев. На 73-й минуте Гильфи Сигурдссон с пенальти сравнял счет. Но хорват Иван Перишич на 90-й минуте вырвал победу для своей команды.

Таким образом команда Исландии не смогла пройти групповой этап на первом в своей истории чемпионате мира. Хорватская же сборная в 1/8 финала встретится со сборной Дании, которая заняла второе место в группе С.