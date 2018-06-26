Пенс призвал мигрантов не рисковать жизнями и не ехать в США нелегально

Вице-президент США Майкл Пенс во вторник обратился к жителям Центральноамериканских стран не пытаться пробраться в США нелегально и не рисковать своими жизнями.

По словам Помпео, выступление которого в городе Бразилио во вторник транслировало американское телевидение, если у людей, желающих перебраться в США, нет возможности сделать это легально, им лучше вообще не приезжать и не пытаться доставить в США своих детей, а попытаться построить свою жизнь на родине. Также Помпео призвал потенциальных мигрантов не верить тем, кто обещает помочь им или их детям перебраться в Соединенные Штаты.

Напомним: ранее американский президент Дональд Трамп призвал не привлекать суды для депортации из страны нелегальных мигрантов, чтобы максимально упростить и ускорить эту процедуру. В апреле текущего года американская администрация приняла на вооружение политику «нулевой терпимости» к незаконным мигрантам.