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 Ошибка пилотов. СК подтвердил версию катастрофы Ан-148 «Саратовских авиалиний»

Ошибка пилотов. СК подтвердил версию катастрофы Ан-148 «Саратовских авиалиний»
Клад времен короля Сигизмунда Августа нашли строители в Литве

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23:12   26 Июня 2018
Весь мир

Марин Ле Пен заявила, что Евросоюз сам хочет миграции

Марин Ле Пен заявила, что Евросоюз сам хочет миграции

Лидер французской партии «Национальное собрание» Марин Ле Пен, которая в 2017 году выдвигала свою кандидатуру на пост президента Франции, заявила, что Евросоюз хочет миграции, чтобы создать конкурентоспособность и уравновесить рождаемость и зарплату.

По словам Ле Пен, еврокомиссары не раз озвучивали это стремление ЕС, но внутри Европейского союза по вопросу миграции нет согласия и страны не могут договорится друг с другом.

«Миграция должна управляться на национальном уровне», - подчеркнула политик.

Также Марин Ле Пен предложила конфисковать судно «Аквариус», принадлежащее некоммерческой гуманитарной организации SOS Méditerranée, которое ранее доставило беженцев в порт Испании, а сейчас пустое движется в порт Марселя. Об этом французский политик написала в своем микроблоге Тwitter.

«Пустое судно «Аквариус» движется к Марселю: государство должно его пропустить и конфисковать у некоммерческой организации», - написала Марин Ле Пен во вторник вечером.

Напомним: ранее в SOS Méditerranée сообщили, что судно «Аквариус», которое ранее доставило в Испанию сотни мигрантов, которых отказалась принять Италия, покинуло порт Валенсии и планирует вернуться к берегам Ливии, чтобы проложить спасение мигрантов.

 

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Автор: Александр Люблинский
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