Марин Ле Пен заявила, что Евросоюз сам хочет миграции

Лидер французской партии «Национальное собрание» Марин Ле Пен, которая в 2017 году выдвигала свою кандидатуру на пост президента Франции, заявила, что Евросоюз хочет миграции, чтобы создать конкурентоспособность и уравновесить рождаемость и зарплату.

По словам Ле Пен, еврокомиссары не раз озвучивали это стремление ЕС, но внутри Европейского союза по вопросу миграции нет согласия и страны не могут договорится друг с другом.

«Миграция должна управляться на национальном уровне», - подчеркнула политик.

Также Марин Ле Пен предложила конфисковать судно «Аквариус», принадлежащее некоммерческой гуманитарной организации SOS Méditerranée, которое ранее доставило беженцев в порт Испании, а сейчас пустое движется в порт Марселя. Об этом французский политик написала в своем микроблоге Тwitter.

«Пустое судно «Аквариус» движется к Марселю: государство должно его пропустить и конфисковать у некоммерческой организации», - написала Марин Ле Пен во вторник вечером.

Напомним: ранее в SOS Méditerranée сообщили, что судно «Аквариус», которое ранее доставило в Испанию сотни мигрантов, которых отказалась принять Италия, покинуло порт Валенсии и планирует вернуться к берегам Ливии, чтобы проложить спасение мигрантов.