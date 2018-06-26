Марин Ле Пен заявила, что Евросоюз сам хочет миграции
Лидер французской партии «Национальное собрание» Марин Ле Пен, которая в 2017 году выдвигала свою кандидатуру на пост президента Франции, заявила, что Евросоюз хочет миграции, чтобы создать конкурентоспособность и уравновесить рождаемость и зарплату.
По словам Ле Пен, еврокомиссары не раз озвучивали это стремление ЕС, но внутри Европейского союза по вопросу миграции нет согласия и страны не могут договорится друг с другом.
«Миграция должна управляться на национальном уровне», - подчеркнула политик.
Также Марин Ле Пен предложила конфисковать судно «Аквариус», принадлежащее некоммерческой гуманитарной организации SOS Méditerranée, которое ранее доставило беженцев в порт Испании, а сейчас пустое движется в порт Марселя. Об этом французский политик написала в своем микроблоге Тwitter.
«Пустое судно «Аквариус» движется к Марселю: государство должно его пропустить и конфисковать у некоммерческой организации», - написала Марин Ле Пен во вторник вечером.
Напомним: ранее в SOS Méditerranée сообщили, что судно «Аквариус», которое ранее доставило в Испанию сотни мигрантов, которых отказалась принять Италия, покинуло порт Валенсии и планирует вернуться к берегам Ливии, чтобы проложить спасение мигрантов.
Vide, l'#Aquarius met le cap sur #Marseille : l'Etat doit laisser le navire accoster... et le confisquer à @SOSMedFrance, ONG complice des passeurs. La manière forte doit être employée pour faire cesser ce trafic de #migrants. MLP https://t.co/k96FG7tvOg— Marine Le Pen (@MLP_officiel) 26 июня 2018 г.