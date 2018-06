СМИ: Бывший мэр Нью-Йорка намерен участвовать в выборах президента США в 2020 году

В следующих выборах президента США, которые пройдут в 2020 году, собирается принять участие бывший мэр Нью-Йорка - один из богатейших людей мира Майкл Блумберг.

Об этом во вторник сообщают американские СМИ. В частности, телеканал CBS, ссылаясь на собственные источники, сообщают, что Майкл Блумберг намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Белого Дома от Демократической партии США.

Майкл Блумберг, чье состояние превышает 50 миллиардов долларов, находится на 11 строчке в списке Forbes.

Напомним: ранее СМИ сообщили, что бывший президент США Барак Обама к президентским выборам 2020 года может вернуться в большую политику и выдвинуть свою кандидатуру от Демократической партии.

#BREAKING: Former New York City mayor @MikeBloomberg is revving up for a presidential run in 2020, sources tell @MKramerTV. https://t.co/zdmwISNL50