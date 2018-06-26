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Источник: Идея Турчинова о создании на Украине дополнительной армии это просто слова
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 СМИ: Местом встречи Трампа и Путина может стать Хельсинки

СМИ: Местом встречи Трампа и Путина может стать Хельсинки
22:33   26 Июня 2018
Весь мир

СМИ: Местом встречи Трампа и Путина может стать Хельсинки

СМИ: Местом встречи Трампа и Путина может стать Хельсинки

Американская администрация рассматривает финскую столицу – город Хельсинки в качестве места встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

Об этом во вторник, ссылаясь на осведомленные источники, сообщает издание Politico.

«В настоящее время возможным местом встречи является Хельсинки, столица Финляндии», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что на данный момент окончательного решения о месте проведения двустороннего саммита РФ - США на высшем уровне на бумаге не изложено, но, возможно, это будет Хельсинки.

Напомним: ранее во вторник американское издание Financial Times, ссылаясь на высокопоставленного российского чиновника, сообщило, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 13 июля по окончанию государственного визита президента США в Великобританию.

Также отмечалось, что стороны предварительно договорились о том, что местом саммита будет выбрана другая – не Австрия – более удобная с логистической точки зрения страна.

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Автор: Александр Люблинский
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