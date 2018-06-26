Ошибка пилотов. СК подтвердил версию катастрофы Ан-148 «Саратовских авиалиний»

Причиной крушения пассажирского лайнера Ан-148, принадлежащего компании «Саратовские авиалинии» стали неверные действия пилотов. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Результаты расшифровки «черных ящиков» показали, что пилоты не включили обогрев датчиков определения скорости, что вызвало их обледенение во время набора высоты. Поэтому командир экипажа Валерий Губанов получил ошибочные сведения о падении скорости и принял меры по разгону самолета, вызвав пикирование.

Самолет Ан-148, следовавший по маршруту Москвы — Орск разбился 11 февраля спустя несколько минут после вылета из аэропорта «Домодедово». Погибли все, находящиеся на борту 71 человек.