Concord Management в суде США договорилась с Мюллером по ряду пунктов, но так и не видела «улик»

Российская компания Concord Management and Consulting договорилась со специальным прокурором США Робертом Мюллером по ряду пунктов, которые касаются предоставления материалов дела о «вмешательстве в выборы в США».

Об этом со ссылкой на документы суда от 15 июня текущего года сообщают представители защиты российской компании. Но адвокатам так и не позволяют знакомиться с доказательствами вины, которые якобы есть в деле.

Адвокат компании Эрик Дюбелье рассказал, что Мюллер настаивает на дополнительных пунктах, которые могут серьезно помешать «Конкорду» готовиться к судебному разбирательству. Согласно требованию спецпрокурора, суд должен запретить защите «раскрывать или обсуждать с проходящими по этому делу соответчиками» данные, которые Мюллер в одностороннем порядке обозначил «конфиденциальными», гриф стоит более чем на 10 тысячах страницах материалов дела. Кратко ознакомившись с документами, Дюбелье сделал вывод, что лишь небольшая их часть может содержать персональные данные, которые доступны для установления личности, или другие данные, которые относятся к источникам и методам сбора.

Кроме того, спецпрокурор заявил, что российский бизнесмен Евгений Пригожин, против которого Мюллер также выдвигает обвинения, не получит доступ к уликам, пока не появится в суде. Мюллер опасается, что получив доступ к «чувствительным» уликам в деле, предприниматель может использовать их, чтобы остановить действия Соединенных Штатов Америки против «криминальной деятельности в России и во всем мире», сообщает Bloomberg. Таким образом, Мюллер продолжает препятствовать ознакомлению ответчиков с «доказательствами» дела.

Адвокат подчеркнул, что подобные просьбы прокурора мешают защите готовиться к тому, чтобы опротестовать подлинность, допустимость или обоснованность любых данных, представленных в суде.

Поэтому защита просит суд принять соглашение обеих сторон по ознакомлению с материалами дела, не учитывая требования обвинения, подчеркнул Дюбелье.

Напомним: российской компании Concord Management and Consulting в США, в рамках расследования якобы имевшего места «российского вмешательства» в американские президентские выборы в 2016 году, предъявлены обвинения в «сговоре с целью мошенничества против Соединенных штатов Америки». Расследующий «вмешательство России» спецпрокурор Роберт Мюллер в качестве доказательств виновности компании Concord Management предъявляет порядка двух терабайтов данных, собранных в социальных сетях и якобы указывающих на то, что она своей деятельностью могла оказать влияние на исход президентских выборов в США в конце 2016 года.

Ранее адвокат Concord Management Дюбелье заявлял о попытках защиты получить доступ к материалам обвинения и предполагал, что это могут быть, которых спецпрокурор Мюллер обвиняет во «вмешательстве». При этом защита заявляла, что компания Concord Management не оказывала и не пыталась оказывать какого-либо влияния на американские выборы, а обвинение, выдвинутое в ее адрес американскими властями, допускает вероятность того, что зарубежная организация, никогда не присутствовавшая на территории Соединенных Штатов, каким-то образом могла организовать там мошенничество с целью сговора и вмешательства в избирательный процесс.

Также защита российской компании заявляла о том, что назначение спецпрокурора США Роберта Мюллера могло быть проведено с нарушением закона, а значит он не может представлять Соединенные Штаты в ходе следствия.