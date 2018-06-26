Ускорить процесс. Трамп попросит больше средств на стену на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил, что правительство намерено запросить увеличение финансирования строительства стены на границе с Мексикой, чтобы ускорить реализацию проекта. Об этом он заявил на встрече с членами конгресса.

Президент сказал конгрессменам, что в настоящее время казначейство расходует 1,6 миллиарда долларов. Планируется потратить еще столько же.

«Но я хотел бы обсудить с вами, можем ли мы увеличить эту сумму», — сказал американский лидер, обращаясь членам конгресса.

В марте конгресс США принял бюджет, который совершенно не соответствовал запросам Трампа. В частности, на стену законодатели выделили всего лишь 1,6 миллиарда долларов, в то время как Трамп просил 25 миллиардов.

Ранее стало известно, что Верховный суд США признал законным иммиграционный указ, что Трамп назвал огромной победой.