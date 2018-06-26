Мы в соц.сетях:
Ошибка пилотов. СК подтвердил версию катастрофы Ан-148 «Саратовских авиалиний»

Ошибка пилотов. СК подтвердил версию катастрофы Ан-148 «Саратовских авиалиний»

 ЦСКА и «Ювентус» приостановили переговоры по трансферу Головина

ЦСКА и «Ювентус» приостановили переговоры по трансферу Головина
Клад времен короля Сигизмунда Августа нашли строители в Литве

Клад времен короля Сигизмунда Августа нашли строители в Литве

 Источник: Идея Турчинова о создании на Украине дополнительной армии это просто слова

Источник: Идея Турчинова о создании на Украине дополнительной армии это просто слова
СМИ: Бывший мэр Нью-Йорка намерен участвовать в выборах президента США в 2020 году

СМИ: Бывший мэр Нью-Йорка намерен участвовать в выборах президента США в 2020 году

 СМИ: Местом встречи Трампа и Путина может стать Хельсинки

СМИ: Местом встречи Трампа и Путина может стать Хельсинки
Ошибка пилотов. СК подтвердил версию катастрофы Ан-148 «Саратовских авиалиний»

Ошибка пилотов. СК подтвердил версию катастрофы Ан-148 «Саратовских авиалиний»

 ЦСКА и «Ювентус» приостановили переговоры по трансферу Головина

ЦСКА и «Ювентус» приостановили переговоры по трансферу Головина
Клад времен короля Сигизмунда Августа нашли строители в Литве

Клад времен короля Сигизмунда Августа нашли строители в Литве

 Источник: Идея Турчинова о создании на Украине дополнительной армии это просто слова

Источник: Идея Турчинова о создании на Украине дополнительной армии это просто слова
СМИ: Бывший мэр Нью-Йорка намерен участвовать в выборах президента США в 2020 году

СМИ: Бывший мэр Нью-Йорка намерен участвовать в выборах президента США в 2020 году

 СМИ: Местом встречи Трампа и Путина может стать Хельсинки

СМИ: Местом встречи Трампа и Путина может стать Хельсинки
21:30   26 Июня 2018
Весь мир

Ускорить процесс. Трамп попросит больше средств на стену на границе с Мексикой

Ускорить процесс. Трамп попросит больше средств на стену на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил, что правительство намерено запросить увеличение финансирования строительства стены на границе с Мексикой, чтобы ускорить реализацию проекта. Об этом он заявил на встрече с членами конгресса.

Президент сказал конгрессменам, что в настоящее время казначейство расходует 1,6 миллиарда долларов. Планируется потратить еще столько же.

«Но я хотел бы обсудить с вами, можем ли мы увеличить эту сумму», — сказал американский лидер, обращаясь членам конгресса.

В марте конгресс США принял бюджет, который  совершенно не соответствовал запросам Трампа. В частности, на стену законодатели выделили всего лишь 1,6 миллиарда долларов, в то время как Трамп просил 25 миллиардов.

Ранее стало известно, что Верховный суд США признал законным иммиграционный указ, что Трамп назвал огромной победой.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Вячеслав Каширин
#политика #трамп #весь мир #стена
Выбор редакции
Власти Кубани благоустроят пляж с «прямой линии», когда он станет сочинским Россия
Власти Кубани благоустроят пляж с «прямой линии», когда он станет сочинским
На состояние в поселке Якорная Щель Лазаревского района пожаловались президенту Путина. Глава региона обещает заняться им, когда земля перейдет с собственность города.
19:19   26 Июня 2018
Национальный родительский комитет предлагает пожизненно сажать педофилов Россия

Национальный родительский комитет предлагает пожизненно сажать педофилов

17:20   26 Июня 2018
Национальный антинаркотический союз оценил помощь РКН Россия

Национальный антинаркотический союз оценил помощь РКН

16:37   26 Июня 2018
Вечно обиженный Яшин так оправдывает свое бездействие Россия

Вечно обиженный Яшин так оправдывает свое бездействие

14:11   26 Июня 2018
Самое читаемое
Египетский комментатор умер в прямом эфире во время матча Египет – Саудовская Аравия

Египетский комментатор умер в прямом эфире во время матча Египет – Саудовская Аравия

 Россия приступила к созданию сверхтяжелого транспортного самолета

Россия приступила к созданию сверхтяжелого транспортного самолета

 СМИ: Австрийские предприниматели недовольны последствиями санкций против РФ

СМИ: Австрийские предприниматели недовольны последствиями санкций против РФ

 Фургон протаранил здание газеты De Telegraaf в Амстердаме

Фургон протаранил здание газеты De Telegraaf в Амстердаме