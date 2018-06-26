ЦСКА и «Ювентус» приостановили переговоры по трансферу Головина

Туринский футбольный клуб «Ювентус» приостановил переговоры с московским клубом ЦСКА по трансферу полузащитника Александра Головина, сообщает портал La Gazzetta dello Sport.

По данным издания, итальянский клуб предлагал за полузащитника 19 миллионов евро. Однако руководство ЦСКА оценивает футболиста в 25—30 миллионов евро.

Переговоры о трансфере приостановлены из-за повышения суммы сделки, в связи с удачным выступлением 22-летнего футболиста на чемпионате мира 2018 года. Кроме того, Головиным заинтересовались английские клубы «Челси» и «Манчестер Юнайтед», а также французский «Монако» и испанская «Барселона».

Головин считается самым дорогим футболистом в российской сборной. Ряд западных изданий оценивает его трансферную стоимость в 18 миллионов евро.

В первом матче сборной России на мундиале против Саудовской Аравии Головин забил первый мяч. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу российской команды. Он также провел весь матч на поле во время игры с Египтом. В матче с Уругваем полузащитник не участвовал.