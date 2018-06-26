Аналитики допускают повышение цен на новые модели iPhone

Специалисты предположили, что стоимость новых моделей смартфонов компании Apple будут варьироваться от 799 до 1099 долларов.

Аналитики готовятся к выходу новых моделей iPhone, уже известно, что Apple планирует выпустить три варианта смартфона. Самый крупный телефон побьет рекорд iPhone X по размеру экрана.

Эксперт банка Morgan Stanley Кэти Хьюберти предполагает, что стоимость самой крупной модели Apple с 6,5-дюймовым OLED-экраном составит около 999 долларов, то есть не превысит показатель аналогичной модели от Apple — iPhone X. Смартфон с диагональю экрана 5,8 дюйма будет дешевле, Хьюберти считает, что его стоимость может быть ниже на 100 долларов более крупной модели.

А самый экономичный вариант iPhone можно будет приобрести от 699 до 769 долларов.

По мнению Хьюберти, цена на самую дешевую модель будет колебаться от 699 до 769 долларов.

Тем не менее, аналитики допускают увеличение стоимости аппаратов на 7,2 процента, в таком случае они будут стоить 799, 999 и 1099 долларов.