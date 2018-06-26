Мы в соц.сетях:
ЦСКА и «Ювентус» приостановили переговоры по трансферу Головина

ЦСКА и «Ювентус» приостановили переговоры по трансферу Головина

 В Совете Федерации предложили помочь детским издательствам

В Совете Федерации предложили помочь детским издательствам
Клад времен короля Сигизмунда Августа нашли строители в Литве

Клад времен короля Сигизмунда Августа нашли строители в Литве

 Источник: Идея Турчинова о создании на Украине дополнительной армии это просто слова

Источник: Идея Турчинова о создании на Украине дополнительной армии это просто слова
Ускорить процесс. Трамп попросит больше средств на стену на границе с Мексикой

Ускорить процесс. Трамп попросит больше средств на стену на границе с Мексикой

 Аналитики допускают повышение цен на новые модели iPhone

Аналитики допускают повышение цен на новые модели iPhone
ЦСКА и «Ювентус» приостановили переговоры по трансферу Головина

ЦСКА и «Ювентус» приостановили переговоры по трансферу Головина

 В Совете Федерации предложили помочь детским издательствам

В Совете Федерации предложили помочь детским издательствам
Клад времен короля Сигизмунда Августа нашли строители в Литве

Клад времен короля Сигизмунда Августа нашли строители в Литве

 Источник: Идея Турчинова о создании на Украине дополнительной армии это просто слова

Источник: Идея Турчинова о создании на Украине дополнительной армии это просто слова
Ускорить процесс. Трамп попросит больше средств на стену на границе с Мексикой

Ускорить процесс. Трамп попросит больше средств на стену на границе с Мексикой

 Аналитики допускают повышение цен на новые модели iPhone

Аналитики допускают повышение цен на новые модели iPhone
21:08   26 Июня 2018
Ближнее зарубежье

Клад времен короля Сигизмунда Августа нашли строители в Литве

Клад времен короля Сигизмунда Августа нашли строители в Литве

Во время реконструкции аллеи Лайсвес в литовском Каунасе рабочие обнаружили горшок, внутри которого было свыше 350 древних монет. Об этом сообщило агентство Sputnik Литва.

О находке сообщили в местную полицию днем 25 июня, но только сейчас информация была обнародована. Как сообщили полицейские, горшок находился на глубине более полутора метров. В нем были 137 больших монет и 219 маленьких. На монетах различима надпись «1566» — середина XVI века.

По мнению представителей каунасского департамента культурного наследия, осмотревших находку, клад может относиться к периоду правления польского короля, великого князя литовского Сигизмунда Августа. Артефакты будут переданы Департаменту культурного наследия республики. Позже их планируется разместить в Военном музее Витаутаса Великого.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Вячеслав Каширин
#литва #общество #весь мир #клад #монеты
Выбор редакции
Власти Кубани благоустроят пляж с «прямой линии», когда он станет сочинским Россия
Власти Кубани благоустроят пляж с «прямой линии», когда он станет сочинским
На состояние в поселке Якорная Щель Лазаревского района пожаловались президенту Путина. Глава региона обещает заняться им, когда земля перейдет с собственность города.
19:19   26 Июня 2018
Национальный родительский комитет предлагает пожизненно сажать педофилов Россия

Национальный родительский комитет предлагает пожизненно сажать педофилов

17:20   26 Июня 2018
Национальный антинаркотический союз оценил помощь РКН Россия

Национальный антинаркотический союз оценил помощь РКН

16:37   26 Июня 2018
Вечно обиженный Яшин так оправдывает свое бездействие Россия

Вечно обиженный Яшин так оправдывает свое бездействие

14:11   26 Июня 2018
Самое читаемое
Египетский комментатор умер в прямом эфире во время матча Египет – Саудовская Аравия

Египетский комментатор умер в прямом эфире во время матча Египет – Саудовская Аравия

 Россия приступила к созданию сверхтяжелого транспортного самолета

Россия приступила к созданию сверхтяжелого транспортного самолета

 СМИ: Австрийские предприниматели недовольны последствиями санкций против РФ

СМИ: Австрийские предприниматели недовольны последствиями санкций против РФ

 Фургон протаранил здание газеты De Telegraaf в Амстердаме

Фургон протаранил здание газеты De Telegraaf в Амстердаме