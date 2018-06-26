Клад времен короля Сигизмунда Августа нашли строители в Литве

Во время реконструкции аллеи Лайсвес в литовском Каунасе рабочие обнаружили горшок, внутри которого было свыше 350 древних монет. Об этом сообщило агентство Sputnik Литва.

О находке сообщили в местную полицию днем 25 июня, но только сейчас информация была обнародована. Как сообщили полицейские, горшок находился на глубине более полутора метров. В нем были 137 больших монет и 219 маленьких. На монетах различима надпись «1566» — середина XVI века.

По мнению представителей каунасского департамента культурного наследия, осмотревших находку, клад может относиться к периоду правления польского короля, великого князя литовского Сигизмунда Августа. Артефакты будут переданы Департаменту культурного наследия республики. Позже их планируется разместить в Военном музее Витаутаса Великого.