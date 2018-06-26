В Совете Федерации предложили помочь детским издательствам

Детские издательства можно спасти от разорения, обязав книжные магазины выплачивать им аванс за купленные книги.

Такое предложение планирует выдвинуть сенатор Совета Федерации от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов, возглавляющий Комитет по Регламенту и организации парламентской деятельности. Сенатор намерен направить данное предложение главе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константину Носкову. Об этом во вторник сообщает «Парламентская газета».

По словам Андрея Кутепова, в настоящее время в нашей стране книжная и периодическая продукция для детей реализуется крупными дистрибьютерами, которые зачастую платят за поставленную печатную продукцию лишь после того, как перепродадут ее книжным магазинам с отсрочкой в три-пять месяцев, а до издательства средства доходят лишь через год-три.

«Таким образом, из оборота небольших издательств изымаются почти все оборотные средства, при этом планирование издания новой продукции в такой ситуации крайне затруднительно», - отмечает сенатор.

При этом он отметил, что дистрибьютеры сами выбирают, у какого издательства покупать книги, а у кого – нет, лишая тем самым некоторые известные и старые издания оборотных средств. Также, по словам Кутепова, нередки случаи, когда детские издательства находятся либо в аварийных зданиях, либо размещаются на меньшей площади, чем им необходимо для полноценной деятельности.

Еще одной трудностью, с которой в наше время сталкиваются детские издательства, является то, что школьные библиотеки не получают средств из бюджета для подписки на периодические издания. Часть когда-то популярных изданий уже прекратила выпускаться, а часть – заморожена. Журналы «Чиж и Еж», «Костёр», «Автобус» продолжают бороться за свое существование, но признают, что без помощи государства им в современных условиях не справиться.