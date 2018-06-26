Huawei потеснил Samsung на российском рынке смартфонов

Китайская компания Huawei стала лидером на российском рынке мобильных телефонов. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на данные сотовых ритейлеров.

За три недели доля продаж смартфонов Huawei достигала от 23,8% до 25,6% от общего числа проданных мобильных телефонов.

Показатели предыдущего лидера рейтинга Samsung снизились до 22,9%. Последний раз корейскому производителю удалось увеличить продажи в конце мая 2018 года. Тогда они выросли до 22,6% рынка против 21,3% у Huawei, пишут «Ведомости».

По продажам носимой техники, например, фитнесс-браслетов и наушников, китайская компания также выбилась в лидеры. Присутствие техники Huawei на рынке выросло до 11% в штучном выражении. В 2017 году продавалось только 2% товаров этого бренда.

Директор по маркетингу Huawei Consumer Business Group Мария Данилина объяснила рост продаж адекватным соотношением качества и цены смартфона. Она добавила, что устройства Huawei обладают хорошими характеристиками и широким модельным рядом.

У Samsung почти нет телефонов в ценовом сегменте до десяти тысяч рублей, тогда как для Huawei этот ценовой диапазон является ключевым.