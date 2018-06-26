Парк «Зарядье» вошел в шорт-лист международной архитектурной премии

Проект инновационного парка «Зарядье» попал в шорт-лист премии Всемирного фестиваля архитектуры. Эксперты называют премию «архитектурным Оскаром».

Победителей конкурса объявят в Амстердаме в конце ноября.

По данным сайта «Архитектура России», премия вручается ежегодно. В этом году дизайнеры и архитекторы соревнуются в 35 номинациях. На награду могут претендовать только проекты, созданные в течение последних полутора лет. Лучшие проекты представят на фестивале в Амстердаме, где пройдет церемония награждения.

Премия Всемирного фестиваля архитектуры вручается с 2008 года. Она объединяет инженеров, архитекторов и строителей из 60 стран мира.

Ранее проект «Зарядья» участвовал в нескольких международных конкурсах. Например, в феврале 2018 года парковый комплекс получил награду Building of the Уear. Награду вручало архитектурное интернет-издание Archdaily за лучший проект по благоустройству общественного пространства.

«Зарядье» открылось в Москве в сентябре 2017 года и стало самым крупным парком, созданным в столице за 70 лет.