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 Источник: Идея Турчинова о создании на Украине дополнительной армии это просто слова

Источник: Идея Турчинова о создании на Украине дополнительной армии это просто слова
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20:41   26 Июня 2018
Россия

Парк «Зарядье» вошел в шорт-лист международной архитектурной премии

Парк «Зарядье» вошел в шорт-лист международной архитектурной премии

Проект инновационного парка «Зарядье» попал в шорт-лист премии Всемирного фестиваля архитектуры. Эксперты называют премию «архитектурным Оскаром».

Победителей конкурса объявят в Амстердаме в конце ноября.

По данным сайта «Архитектура России», премия вручается ежегодно. В этом году дизайнеры и архитекторы соревнуются в 35 номинациях. На награду могут претендовать только проекты, созданные в течение последних полутора лет. Лучшие проекты представят на фестивале в Амстердаме, где пройдет церемония награждения. 

Премия Всемирного фестиваля архитектуры вручается с 2008 года. Она объединяет инженеров, архитекторов и строителей из 60 стран мира.

Ранее проект «Зарядья» участвовал в нескольких международных конкурсах. Например, в феврале 2018 года парковый комплекс получил награду Building of the Уear. Награду вручало архитектурное интернет-издание  Archdaily за лучший проект по благоустройству общественного пространства.

«Зарядье» открылось в Москве в сентябре 2017 года и стало самым крупным парком, созданным в столице за 70 лет.

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Автор: Надежда Егорова
#москва #россия #общество #зарядье #москвасейчас #waf
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