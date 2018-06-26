Финал первого чемпионата ВС РФ по практической стрельбе стартовал в парке «Патриот»

Финальная часть первого чемпионата Вооруженных сил России по практической стрельбе среди военнослужащих стартует 27 июня в многофункциональном огневом центре (МФОЦ) Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот».

Решение о проведении турнира принято министром обороны Сергеем Шойгу в целях совершенствования стрелковой подготовки и развития духа состязательности в процессе мероприятий боевой учебы среди военнослужащих. На чемпионате будут представлены сборные всех военных округов, Северный флот, различные рода войск и отдельные центральные органы военного управления.

Состязания пройдут в 16 стрелковых галереях, где для стрелков специально смоделированы различные ситуации боя, где им предстоит применять личное стрелковое оружие: автоматы Калашникова, пистолеты Ярыгина и Макарова, то есть оружие, состоящее на вооружении ВС РФ. Участники будут соревноваться как в личном зачете, так и командном зачете.

Стрельба будет вестись на месте и в движении, по внезапно появляющимся мишеням, на ходу с транспортных средств и в других ситуациях скоротечного огневого контакта.

Как отметили в Минобороны, суть практической стрельбы отражается в девизе «Diligentia, Vis, Celeritas» — точность, мощность, скорость. В практической стрельбе, в отличие от традиционной стендовой, стреляют на точность, но с учетом фактора времени и только из мощного оружия.

Стрелковые галереи парка «Патриот» оборудованы всевозможными препятствиями, стойками, подвесными мостами для разного рода упражнений. Стрелковый центр прекрасно подходит как для боевой подготовки, так и для спортивных состязаний.