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20:38   26 Июня 2018
Россия

Башенный кран рухнул на многоэтажку в Казани

Башенный кран рухнул на многоэтажку в Казани

В Казани башенный кран упал на частично заселенный многоэтажный дом, повредив облицовку здания и два застекленных балкона.

Об этом во вторник вечером со ссылкой на ГУ МЧС по республике Татарстан сообщает РИА Новости.

В частности, сообщается, что ЧП произошло в 17,11 по московскому времени. Башенный кране при падении задел 18-этажный жилой дом номер 134 по проспекту Альберта Камалеева в Казани.

«При уточнении информации установлено, что предварительно повреждена облицовка дома, два балкона на 14 и 15 этажах», - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время сотрудники МЧС проводят обход жилых помещений. Информации о пострадавших в жилом доме не поступало. В то же время сообщается, что крановщик, который в момент падения крана на многоэтажку находился в кабине, сумел самостоятельно из нее выбраться и спуститься вниз.

Причина падения крана на жилой дом не сообщается.

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Автор: Александр Люблинский
#мчс #россия #происшествия #чп #падение #казань #общество #многоэтажка #башенный кран #крановщик #частично заселенный жилой дом
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