Башенный кран рухнул на многоэтажку в Казани

В Казани башенный кран упал на частично заселенный многоэтажный дом, повредив облицовку здания и два застекленных балкона.

Об этом во вторник вечером со ссылкой на ГУ МЧС по республике Татарстан сообщает РИА Новости.

В частности, сообщается, что ЧП произошло в 17,11 по московскому времени. Башенный кране при падении задел 18-этажный жилой дом номер 134 по проспекту Альберта Камалеева в Казани.

«При уточнении информации установлено, что предварительно повреждена облицовка дома, два балкона на 14 и 15 этажах», - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время сотрудники МЧС проводят обход жилых помещений. Информации о пострадавших в жилом доме не поступало. В то же время сообщается, что крановщик, который в момент падения крана на многоэтажку находился в кабине, сумел самостоятельно из нее выбраться и спуститься вниз.

Причина падения крана на жилой дом не сообщается.