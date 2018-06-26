Огромная победа — Трамп оценил решение Верховного суда по иммиграционному указу

Верховный суд США во вторник признал законным подписанный весной 2017 года обновленный иммиграционный указ, запрещающий въезд в страну граждан ряда государств. В связи с этим президент США Дональд Трамп заявил, что решение суда — огромная победа для американского народа.

«В эпоху расширения географии терроризма и экстремизма в мире мы должны тщательно проверять всех, кто приезжает в нашу страну», — говорится в заявлении Трампа.

Там же он отметил, что пока будет занимать пост президента США, сделает все, чтобы отстоять ее суверенитет, а также будет работать над обеспечением безопасности ее граждан.

В соответствии с указом в США временно запрещается въезд гражданам Ирана, Ливии, Сирии и Сомали.