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20:15   26 Июня 2018
Россия

«АвтоВАЗ» из-за проблем с подвеской отзывает более семи тысяч автомобилей Lada XRAY

«АвтоВАЗ» из-за проблем с подвеской отзывает более семи тысяч автомобилей Lada XRAY

Автопроизводитель АвтоВАЗ отзывает в России 7 220 автомобилей марки Lada XRAY, которые были проданы в период с ноября 2017 года по настоящий момент.

Об этом во вторник сообщает Росстандарт, отмечая, что причиной отзыва автомобилей является выявление в поворотном кулаке газовых раковин, из-за того, что деталь была выполнена не из высокопрочного чугуна, а из серого чугуна.

Отмечается, что производитель, отзывая автомобили, собирается провести проверку поворотного кулака на наличие в нем газовых раковин, и в случае необходимости заменить его. Отмечается, что диагностика и ремонт будет проводится бесплатно. 

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Автор: Александр Люблинский
#россия #общество #автомобили #автоваз #лада #замена #отзыв автомобилей #поворотный кулак #серый чугун #высокопрочный чугун #газовые раконвины
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