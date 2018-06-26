«АвтоВАЗ» из-за проблем с подвеской отзывает более семи тысяч автомобилей Lada XRAY

Автопроизводитель АвтоВАЗ отзывает в России 7 220 автомобилей марки Lada XRAY, которые были проданы в период с ноября 2017 года по настоящий момент.

Об этом во вторник сообщает Росстандарт, отмечая, что причиной отзыва автомобилей является выявление в поворотном кулаке газовых раковин, из-за того, что деталь была выполнена не из высокопрочного чугуна, а из серого чугуна.

Отмечается, что производитель, отзывая автомобили, собирается провести проверку поворотного кулака на наличие в нем газовых раковин, и в случае необходимости заменить его. Отмечается, что диагностика и ремонт будет проводится бесплатно.