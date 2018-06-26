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20:18   26 Июня 2018
Россия

Минтранс перенес индексацию тарифов «Платона»‍

Минтранс перенес индексацию тарифов «Платона»‍

Министерство транспорта отложило индексацию тарифов системы взимания платы с большегрузных автомобилей «Платон». О новых сроках индексации тарифов ведомство пока не сообщило.

Как заявил заместитель директора департамента государственной политики Григорий Волков, вопрос о повышении тарифов обсудят после усиления контроля за нарушителями и предоставления информации об этом грузоперевочикам. О том, какие именно меры Минтранс примет для усиления контроля за платежами по тарифам, не уточняется.

Следить за своевременностью оплаты по тарифам вместо МВД станет Росавтодор. Государственная Дума и Совет Федерации приняли соответствующие поправки в кодекс административных правонарушений. 

«Платон» (плата за тонну) – система взимания платы с крупногабаритных грузовиков, масса которых превышает 12 тонн. Система запущена в ноябре 2015 года. Цель системы —  взимание платы с перевозчика в соответствии с установленным тарифом, в счет причинения вреда дорогам федерального значения. На данный момент тариф составляет 1,9 рублей за километр.

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Автор: Надежда Егорова
#россия #экономика #минтранс #платон
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