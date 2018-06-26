Замглавы МИД обсудил палестино-израильское урегулирование с послом Израиля

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов провел встречу с послом Израиля в РФ Гарри Кореном.

Дипломаты обсудили палестино-израильский конфликт и пути его решения. Основной темой встречи политиков стало наращивание и углубление российско-израильского взаимодействия. Помимо этого обсуждался вопрос урегулирования ситуации в районе Сектора газа и конфликт между израильтянами и палестинцами.

Ранее источник сообщил РИА Новости, что глава правительства Израиля Беньямин Нетаньяху получил приглашение посетить финал ЧМ-2018 в России. Политик с радостью его принял.