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В Совете Федерации предложили помочь детским издательствам
Клад времен короля Сигизмунда Августа нашли строители в Литве

Клад времен короля Сигизмунда Августа нашли строители в Литве

 Источник: Идея Турчинова о создании на Украине дополнительной армии это просто слова

Источник: Идея Турчинова о создании на Украине дополнительной армии это просто слова
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20:16   26 Июня 2018
Весь мир

Замглавы МИД обсудил палестино-израильское урегулирование с послом Израиля

Замглавы МИД обсудил палестино-израильское урегулирование с послом Израиля

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов провел встречу с послом Израиля в РФ Гарри Кореном.

Дипломаты обсудили палестино-израильский конфликт и пути его решения. Основной темой встречи политиков стало наращивание и углубление российско-израильского взаимодействия. Помимо этого обсуждался вопрос урегулирования ситуации в районе Сектора газа и конфликт между израильтянами и палестинцами.

Ранее источник сообщил РИА Новости, что глава правительства Израиля Беньямин Нетаньяху получил приглашение посетить финал ЧМ-2018 в России. Политик с радостью его принял.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #мид #политика #палестина #израиль #богданов #общество #весь мир
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