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19:58   26 Июня 2018
Весь мир

Госдеп предложит Трампу на встрече с Путиным обсудить тему «российского вмешательства»

Госдеп предложит Трампу на встрече с Путиным обсудить тему «российского вмешательства»

Госдепартамент США порекомендует президенту США Дональду Трампу на двустороннем саммите с российским лидером Владимиром Путиным, если он состоится, обсудить вопрос вмешательства России в американские выборы.

Об этом во вторник заявил Уэсс Митчелл – помощник главы Госдепартамента по вопросам Европы и Евразии, выступая на сенатских слушаниях в Вашингтоне.

По его словам, вопрос «российского вмешательства» является первостепенным во всех обсуждениях России на межведомственном уровне.

«Это центральный аспект, на котором мы очень сфокусированы. Так что, уверен, что ответ на ваш вопрос: да», - подчеркнул Митчелл отвечая на вопрос сенаторов. Будет ли Госдеп делать подобную рекомендацию главе государства.

Напомним: ранее СМИ сообщили. Что встреча президентов России и США состоится 13 июля по окончании визита Дональда Трампа в Великобританию.

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Автор: Александр Люблинский
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