«Дело Скрипаля» довели до абсурда — глава делегации РФ при ОЗХО

Столь быстрое восстановление якобы отравленных в британском Солсбери отца и дочери Скрипалей не характерно для отравления нервно-паралитическим веществом. Об этом в ходе выступления в Гааге на спецсессии ОЗХО заявил глава российской делегации, замминистра промышленности и торговли Георгий Каламанов.

С 26 по 28 июня в Гааге проходит специальная сессия конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия, по итогам которой ОЗХО, если будет принят предложенный Великобританией проект, может получить мандат на установление виновных в применении химоружия.

Каламанов заявил, что дело Скрипалей, «чересчур цинично инспирировано Лондоном против России, активно подхвачено Западом и в силу евроатлантической солидарности с большим энтузиазмом доведено до абсурда». Глава российской делегации проинформировал, что переход от длительного бессознательного, а значит тяжелого, состояния пострадавших в короткий срок к активному и осознанному поведению не соответствует реальной картине поражения человека нервно-паралитическим веществом антихолинэстеразного действия. По его словам, даже при условиях повременного применения антидотов и комплексного лечения, если пораженный вообще выживает, требуется длительное лечение от последствий интоксикации.

В Солсбери 4 марта, согласно утверждениям властей Великобритании, были обнаружены в тяжелом состоянии и с признаками отравления нервно-паралитическим веществом бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон заявил, что к покушению на их жизни причастна Москва.

Сергей Скрипаль был выписан из клиники в середине мая. Его дочь — месяцем раньше. Позднее она выступила на камеру, где рассказала о своем состоянии и поблагодарила врачей. Многие эксперты, просмотревшие запись, сошлись в выводе, что женщина зачитывала написанный кем-то текст и вообще вела себя неестественно.