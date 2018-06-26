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Источник: Идея Турчинова о создании на Украине дополнительной армии это просто слова

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19:44   26 Июня 2018
Весь мир

«Дело Скрипаля» довели до абсурда — глава делегации РФ при ОЗХО

«Дело Скрипаля» довели до абсурда — глава делегации РФ при ОЗХО

Столь быстрое восстановление якобы отравленных в британском Солсбери отца и дочери Скрипалей не характерно для отравления нервно-паралитическим веществом. Об этом в ходе выступления в Гааге на спецсессии ОЗХО заявил глава российской делегации, замминистра промышленности и торговли Георгий Каламанов.

С 26 по 28 июня в Гааге проходит специальная сессия конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия, по итогам которой ОЗХО, если будет принят предложенный Великобританией проект, может получить мандат на установление виновных в применении химоружия.

«Дело Скрипаля» довели до абсурда — глава делегации РФ при ОЗХО

Каламанов заявил, что дело Скрипалей,  «чересчур цинично инспирировано Лондоном против России, активно подхвачено Западом и в силу евроатлантической солидарности с большим энтузиазмом доведено до абсурда». Глава российской делегации проинформировал, что переход от длительного бессознательного, а значит тяжелого, состояния пострадавших в короткий срок к активному и осознанному поведению не соответствует реальной картине поражения человека нервно-паралитическим веществом антихолинэстеразного действия. По его словам, даже при условиях повременного применения антидотов и комплексного лечения, если пораженный вообще выживает, требуется длительное лечение от последствий интоксикации.

В Солсбери 4 марта, согласно утверждениям властей Великобритании, были обнаружены в тяжелом состоянии и с признаками отравления нервно-паралитическим веществом бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон заявил, что к покушению на их жизни причастна Москва.

«Дело Скрипаля» довели до абсурда — глава делегации РФ при ОЗХО

Сергей Скрипаль был выписан из клиники в середине мая. Его дочь — месяцем раньше. Позднее она выступила на камеру, где рассказала о своем состоянии и поблагодарила врачей. Многие эксперты, просмотревшие запись, сошлись в выводе, что женщина зачитывала написанный кем-то текст и вообще вела себя неестественно.

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Автор: Вячеслав Каширин
#политика #весь мир #озхо #каламанов #скрипаль
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