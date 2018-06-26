Генсек Совета Европы: Срок выплаты взносов РФ в бюджет организации истекает 30 июня

Генсек международной организации Турбьерн Ягланд признался, что сделал все от него зависящее для урегулирования проблемы и огласил последний срок для погашения членских взносов в бюджет Совета Европы.

Он заявил, что не знает, что может произойти до истечения срока и отметил, что приложил максимум усилий для разрешения ситуации.

Напомним, Россия отказалась от выплаты членских взносов, так как ПАСЕ в одностороннем порядке лишила российскую делегацию права голоса из-за событий на Украине. После этого правительство государства не выплачивает деньги организации.

В Совете сообщили, что действия Кремля сильно ударили по бюджету и отразились на работе.