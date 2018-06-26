Запрет на ношение бурки в общественных местах ввели в Нидерландах
Сенат Нидерландов запретил носить никаб, бурку и другую одежду, закрывающую лицо в транспорте, больницах, школах и правительственных зданиях. Об этом пишет портал DutchNews.
Сенаторы-демократы во главе с министром внутренних дел Кайсы Оллонгреном раскритиковали запрет: по их мнению, он нарушает права человека. Тем не менее, большинство парламентариев запрет поддержало.
Девушек, нарушивших запрет на ношение мусульманской одежды, ждет штраф в размере 400 евро.
Когда запрет начнет действовать — неизвестно. Как пишет издание, министру внутренних дел предстоит обсудить данный вопрос сотрудниками правоохранительных органов.
Дискуссии вокруг допустимости ношения никаба и бурки в общественных местах велись более 13.
Ранее в 2016 году такой же законопроект рассматривался в швейцарском парламенте. Депутаты его поддержали. Во Франции закон о запрете одежды, полностью закрывающей лицо, принят в 2011 году.
Европейский суд по правам человека не видит в законе ущемления основных свобод личности.