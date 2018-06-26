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Источник: Идея Турчинова о создании на Украине дополнительной армии это просто слова

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19:43   26 Июня 2018
Весь мир

Сборная Перу обыграла Австралию на ЧМ и лишила ее шанса выйти в плей-офф

Сборная Перу обыграла Австралию на ЧМ и лишила ее шанса выйти в плей-офф

Матч третьего тура группового этапа проходящего в России Чемпионата мира между сборными Перу и Австралии завершился со счетом 2:0 в польз3уу перуанцев.

Первый гол в ворота австралийской команды на 18-й минуте игры забил форвард сборной Перу Андре Каррильо. Второй гол Перу был забит капитаном команды Паоло Геррейро на 50-й минуте. 

Таким образом обе команды не выходят в плей-офф турнира. Команда Перу потеряла эту возможность еще после второго тура, а команда Австралии вышла бы из группы, победив Перу. В 1/8 мундиаля из группы С по итогам трех матчей вышли Франция и Дания.

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Автор: Александр Люблинский
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