Сборная Перу обыграла Австралию на ЧМ и лишила ее шанса выйти в плей-офф

Матч третьего тура группового этапа проходящего в России Чемпионата мира между сборными Перу и Австралии завершился со счетом 2:0 в польз3уу перуанцев.

Первый гол в ворота австралийской команды на 18-й минуте игры забил форвард сборной Перу Андре Каррильо. Второй гол Перу был забит капитаном команды Паоло Геррейро на 50-й минуте.

Таким образом обе команды не выходят в плей-офф турнира. Команда Перу потеряла эту возможность еще после второго тура, а команда Австралии вышла бы из группы, победив Перу. В 1/8 мундиаля из группы С по итогам трех матчей вышли Франция и Дания.