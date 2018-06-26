Президент Парагвая отозвал прошение об отставке

Глава Парагвая Орасио Картес отозвал прошение об отставке из-за отказа конгресса рассматривать его обращение о переходе на пост сенатора.

Картес хотел заранее сложить полномочия главы государства, чтобы до 30 июня занять должность сенатора, однако конгресс отказался рассматривать его заявление.

Veo con gran pena que algunos legisladores no desean que se cumpla la voluntad popular del 22 de abril, por lo que retiro mi renuncia al cargo de Presidente de la República. Lamento que entre colorados no pudimos llegar con una bancada unida al próximo periodo. pic.twitter.com/mmImCvE7yd — Horacio_Cartes (@Horacio_Cartes) 26 июня 2018 г.

Глава государства отозвал прошение об отставке и выразил сожаления по поводу нежелания законодателей подержать народную волю. Снимок с прошением на имя главы парламента политик опубликовал в Twitter.

Новый президент республики примет полномочия 15 августа 2018 года.