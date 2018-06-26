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Профсоюз преподавателей призвал вернуть аккредитацию «Шанинке»

Профсоюз преподавателей призвал вернуть аккредитацию «Шанинке»

 Власти Кубани благоустроят пляж с «прямой линии», когда он станет сочинским

Власти Кубани благоустроят пляж с «прямой линии», когда он станет сочинским
Источник: Идея Турчинова о создании на Украине дополнительной армии это просто слова

Источник: Идея Турчинова о создании на Украине дополнительной армии это просто слова

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19:23   26 Июня 2018
Россия

Профсоюз преподавателей призвал вернуть аккредитацию «Шанинке»

Профсоюз преподавателей призвал вернуть аккредитацию «Шанинке»

Сопредседатели Межрегионального профсоюза работников высшей школы «Университетская солидарность» уверены: отзыв лицензии у Московской высшей школы социальных и экономических наук — результат неверной госполитики в сфере высшего образования.

 

Члены профсоюза призвали ректорат ведущих учебных заведений серьезно оценить последствия репутационных рисков, который Рособнадзор наносит ВУЗам. 

В организации считают, что от решений ведомства страдают, в первую очередь, студенты, которые теперь не получат дипломы государственного образца и отсрочку от армии. При этом, международное научное сообщество высоко ценит выпускников «Шанинки». 

Главной проблемой высшего образования в России профсоюз считает перегрузку сотрудников ВУЗов лишней бюрократической работой и несоответствие федеральных стандартов образования целям обучения. 

Ранее федеральная служба по надзору в сфере образования и науки лишила университет государственной аккредитации. Согласно заключению экспертов, бакалавриат по направлениям «менеджмент» и «экономика и управление» не соответствует стандартам профессиональной подготовки. 

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Автор: Надежда Егорова
#россия #рособрнадзор #шанинка
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