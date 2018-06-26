Госдеп обвинил Россию и Китай в том, что они пытаются «расколоть Запад»

Помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл выразил уверенность в том, что Россия и Китай заинтересованы в том, чтобы расколоть Запад.

Слова американского дипломата во вторник приводит РИА Новости. В частности, он выразил убежденность в том, что Россия хочет именно раздробить Запад, а Китай стремиться занять его место.

«Они особенно агрессивны в Центральной и Восточной Европе», - подчеркнул Митчелл.

Напомним: в апреле текущего года в Госдепартаменте заявили о том, что РФ, Китай, Северная Корея и Иран представляют из себя «силы нестабильности», а происходящее в этих странах нарушение прав человека глобально угрожает миру.