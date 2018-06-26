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Профсоюз преподавателей призвал вернуть аккредитацию «Шанинке»

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 Власти Кубани благоустроят пляж с «прямой линии», когда он станет сочинским

Власти Кубани благоустроят пляж с «прямой линии», когда он станет сочинским
Источник: Идея Турчинова о создании на Украине дополнительной армии это просто слова

Источник: Идея Турчинова о создании на Украине дополнительной армии это просто слова

 Денисова: Москалькова сможет посетить Одинцова в обмен на посещение Сущенко

Денисова: Москалькова сможет посетить Одинцова в обмен на посещение Сущенко
Генсек Совета Европы: Срок выплаты взносов РФ в бюджет организации истекает 30 июня

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 Запрет на ношение бурки в общественных местах ввели в Нидерландах

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19:28   26 Июня 2018
Весь мир

Госдеп обвинил Россию и Китай в том, что они пытаются «расколоть Запад»

Госдеп обвинил Россию и Китай в том, что они пытаются «расколоть Запад»

Помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл выразил уверенность в том, что Россия и Китай заинтересованы в том, чтобы расколоть Запад.

Слова американского дипломата во вторник приводит РИА Новости. В частности, он выразил убежденность в том, что Россия хочет именно раздробить Запад, а Китай стремиться занять его место.

«Они особенно агрессивны в Центральной и Восточной Европе», - подчеркнул Митчелл.

Напомним: в апреле текущего года в Госдепартаменте заявили о том, что РФ, Китай, Северная Корея и Иран представляют из себя «силы нестабильности», а происходящее в этих странах нарушение прав человека глобально угрожает миру. 

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Автор: Александр Люблинский
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