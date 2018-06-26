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Источник: Идея Турчинова о создании на Украине дополнительной армии это просто слова

Источник: Идея Турчинова о создании на Украине дополнительной армии это просто слова

 Денисова: Москалькова сможет посетить Одинцова в обмен на посещение Сущенко

Денисова: Москалькова сможет посетить Одинцова в обмен на посещение Сущенко
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19:03   26 Июня 2018
Ближнее зарубежье

Денисова: Москалькова сможет посетить Одинцова в обмен на посещение Сущенко

Денисова: Москалькова сможет посетить Одинцова в обмен на посещение Сущенко

Украинский омбудсмен Лариса Денисова назвала в письме условие встречи ее российской коллеги Татьяны Москальковой с россиянином Денисом Одинцовым — в обмен на встречу с осужденным в РФ украинцем Романом Сущенко. Скан письма правозащитница опубликовала в Faсebook.

Ранее Москалькова сообщила, что ей было отказано в посещении Одинцова в СИЗО Киева, объяснив это решение отсутствием разрешения со стороны украинского Минюста.

20 ноября 2016 года в Херсонской области на границе с Крымом сотрудники СБУ задержали военнослужащего-контрактника Максима Одинцова и его сослуживца Александра Баранова. Минобороны России сравнило задержание российских военных с похищением. Как рассказал источник РИА Новости, Россиян заманили на украинский пропускной пункт «Джанкой» под предлогом передачи им документов о высшем образовании.

Денисова: Москалькова сможет посетить Одинцова в обмен на посещение Сущенко

Романа Сущенко задержали сотрудники ФСБ в Москве осенью 2016 года. По данным спецслужбы, являясь сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины, собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил России и Росгвардии. При этом в Москве он якобы находился «по личным делам» и являлся корреспондентом агентства «Укринформ», а не оборонного ведомства. Мосгорсуд назначил Сущенко 12 лет колонии строгого режима по обвинению в шпионаже.

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Автор: Вячеслав Каширин
#москалькова #общество #ближнее зарубежье #сущенко #одинцов #денисова
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