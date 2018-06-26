Госдеп: США увеличивают военные поставки Грузии и Украине

США увеличивают военный потенциал Грузии и Украины для того, чтобы страны противостояли РФ, заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.

Он заявил, что Вашингтон поддерживает эти государства, поскольку они под угрозой военного давления со стороны России. Оружие необходимо и Грузии, и Украине для самообороны, добавил он.

Митчелл подчеркнул, что Белый дом снял запрет на оказание военной поддержки данным странам. По его словам, Вашингтон будет и далее увеличивать поставки оружия и способствовать увеличению оборонного потенциала Грузии и Украины.