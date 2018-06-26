США введут санкции против Турции за покупку С-400

Вашингтон предупредил правительство Турции о введении санкций при покупке российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400.

Американское правительство угрожает Турции санкциями и распаду двусторонних отношений за решение о покупке российских систем С-400.

О неминуемых последствиях Анкару предупредил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл. По его словам, данный вопрос поднимается не впервые. Он заявил, что США неоднократно предупреждали Турцию во время переговорах, что в случае покупки ЗРК Белый дом введет санкции согласно 231 разделу CAATSA.