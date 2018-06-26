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Профсоюз преподавателей призвал вернуть аккредитацию «Шанинке»

Профсоюз преподавателей призвал вернуть аккредитацию «Шанинке»

 Власти Кубани благоустроят пляж с «прямой линии», когда он станет сочинским

Власти Кубани благоустроят пляж с «прямой линии», когда он станет сочинским
Источник: Идея Турчинова о создании на Украине дополнительной армии это просто слова

Источник: Идея Турчинова о создании на Украине дополнительной армии это просто слова

 Денисова: Москалькова сможет посетить Одинцова в обмен на посещение Сущенко

Денисова: Москалькова сможет посетить Одинцова в обмен на посещение Сущенко
Генсек Совета Европы: Срок выплаты взносов РФ в бюджет организации истекает 30 июня

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18:50   26 Июня 2018
Весь мир

США введут санкции против Турции за покупку С-400

США введут санкции против Турции за покупку С-400

Вашингтон предупредил правительство Турции о введении санкций при покупке российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400.

Американское правительство угрожает Турции санкциями и распаду двусторонних отношений за решение о покупке российских систем С-400.

О неминуемых последствиях Анкару предупредил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл. По его словам, данный вопрос поднимается не впервые. Он заявил, что США неоднократно предупреждали Турцию во время переговорах, что в случае покупки ЗРК Белый дом введет санкции согласно 231 разделу CAATSA.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #сша #турция #политика #анкара #с-400
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