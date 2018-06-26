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Источник: Идея Турчинова о создании на Украине дополнительной армии это просто слова

Источник: Идея Турчинова о создании на Украине дополнительной армии это просто слова

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19:04   26 Июня 2018
Ближнее зарубежье

Источник: Идея Турчинова о создании на Украине дополнительной армии это просто слова

Источник: Идея Турчинова о создании на Украине дополнительной армии это просто слова

Вероятность того, что планы секретаря украинского Совета национальной безопасности и Обороны (СНБО) Александра Турчинова по созданию в стране дополнительной армии будут реализованы, крайне малы.

Об этом во вторник сообщает RT, приводя мнение источника в Черниговском военном комиссариате. При этом источник отметил, что заявление Турчинова о дополнительной армии, скорее всего останется «просто словами».

«Потенциальных солдат внесут в списки, о которых через месяц забудут. Для создания полноценных военизированных общин надо проводить регулярные учения, оказывать потенциальным солдатам психологическую помощь», - подчеркнули в комиссариате.

При этом отмечается, что на все это у киевских властей нет средств, так как даже на передовой оказывается множество молодых людей, не прошедших необходимую подготовку перед отправкой в зону военных действий, так что о запасе нечего и говорить.

Это мнение подтвердили и в партии «Народный фронт» на Украине. Источник агентства RT там отметил, что страна не имеет возможности подготовить полмиллиона военнослужащих к потенциальным военным действиям, а заявления Турчинова на этот счет являются лишь пиаром.

«На Украине нет возможности эффективно подготовить к войне 500 тыс. человек. В лучшем случае СНБО получит отписки, а в худшем – тишину», - заявили в «Народном фронте».

Напомним: ранее секретарь СНБО выступил с заявлением о том, что Украина для защиты от потенциального крупномасштабного вторжения создаст полумиллионную резервную армию.

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Автор: Александр Люблинский
#украина #общество #весь мир #турчинов #снбо #пиар #резервная армия #полумиллионное войско #защита от агрессии #просто слова #черниговский военный комиссариат #партия народный форнт
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