Госдеп: США стремятся наладить отношения с Россией

Однако Соединенные Штаты не собираются жертвовать собственными принципами и интересами союзников ради укрепления сотрудничества с Россией. Об этом сообщил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.

Выступая в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, чиновник заявил о возможности продолжения диалога между Вашингтоном и Москвой, но только если российская сторона перестанет вести себя «агрессивно». Стратегия «мягкой силы» в отношении Кремля провалилась, добавил он.

Митчелл напомнил о санкциях против российских предпринимателей, компаний и государственных деятелях, о высылке российских дипломатов в связи с расследованием «дела Скрипалей», а также противодействию дезинформации и кибератакам. Кремль обязан придерживаться международных правил поведения, резюмировал он.

Ранее стало известно, что 27 июня Москву посетит помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Цель визита — подготовка саммита между Россией и Соединенными Штатами, встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Стороны обсудят региональные проблемы и международную обстановку.