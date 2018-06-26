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Профсоюз преподавателей призвал вернуть аккредитацию «Шанинке»

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 Власти Кубани благоустроят пляж с «прямой линии», когда он станет сочинским

Власти Кубани благоустроят пляж с «прямой линии», когда он станет сочинским
Источник: Идея Турчинова о создании на Украине дополнительной армии это просто слова

Источник: Идея Турчинова о создании на Украине дополнительной армии это просто слова

 Денисова: Москалькова сможет посетить Одинцова в обмен на посещение Сущенко

Денисова: Москалькова сможет посетить Одинцова в обмен на посещение Сущенко
Генсек Совета Европы: Срок выплаты взносов РФ в бюджет организации истекает 30 июня

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18:48   26 Июня 2018
Россия

Госдеп: США стремятся наладить отношения с Россией

Госдеп: США стремятся наладить отношения с Россией

Однако Соединенные Штаты не собираются жертвовать собственными принципами и интересами союзников ради укрепления сотрудничества с Россией. Об этом сообщил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.

Выступая в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, чиновник заявил о возможности продолжения диалога между Вашингтоном и Москвой, но только если российская сторона перестанет вести себя «агрессивно». Стратегия «мягкой силы» в отношении Кремля провалилась, добавил он.

Митчелл напомнил о санкциях против российских предпринимателей, компаний и государственных деятелях, о высылке российских дипломатов в связи с расследованием «дела Скрипалей», а также противодействию дезинформации и кибератакам. Кремль обязан придерживаться международных правил поведения, резюмировал он.

Ранее стало известно, что 27 июня Москву посетит помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Цель визита — подготовка саммита между Россией и Соединенными Штатами, встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Стороны обсудят региональные проблемы и международную обстановку.    

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Автор: Надежда Егорова
#россия #сша #митчелл
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