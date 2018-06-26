СМИ: Трамп встретится с Эрдоганом на саммите НАТО

Победивший на прошедших в Турции досрочных президентских выборах Реджеп Тайип Эрдоган провел с президентом США Дональдом Трампом телефонный разговор, в ходе которого стороны договорились о встрече на саммите НАТО 11-12 июля.

Об этом во вторник сообщает турецкое издание Milliyet, которое приводит информацию своего источник в канцелярии президента Турции.

Отмечается, что в ходе беседы Дональд Трамп поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах, которые досрочно прошли в Турции 24 июня. Лидеры подтвердили свою приверженность усилению сотрудничества в оборонной и военной областях, а также по другим направлениям.

Кроме того, Трамп и Эрдоган входе беседы согласились друг с другом в том, что необходимо реализовать дорожную карту по Манбиджу и совместной борьбе с международным терроризмом.