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Источник: Идея Турчинова о создании на Украине дополнительной армии это просто слова

Источник: Идея Турчинова о создании на Украине дополнительной армии это просто слова

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Денисова: Москалькова сможет посетить Одинцова в обмен на посещение Сущенко
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18:40   26 Июня 2018
Весь мир

СМИ: Трамп встретится с Эрдоганом на саммите НАТО

СМИ: Трамп встретится с Эрдоганом на саммите НАТО

Победивший на прошедших в Турции досрочных президентских выборах Реджеп Тайип Эрдоган провел с президентом США Дональдом Трампом телефонный разговор, в ходе которого стороны договорились о встрече на саммите НАТО 11-12 июля.

Об этом во вторник сообщает турецкое издание Milliyet, которое приводит информацию своего источник в канцелярии президента Турции.

Отмечается, что в ходе беседы Дональд Трамп поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах, которые досрочно прошли в Турции 24 июня. Лидеры подтвердили свою приверженность усилению сотрудничества в оборонной и военной областях, а также по другим направлениям. 

Кроме того, Трамп и Эрдоган входе беседы согласились друг с другом в том, что необходимо реализовать дорожную карту по Манбиджу и совместной борьбе с международным терроризмом.СМИ: Трамп встретится с Эрдоганом на саммите НАТО

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Автор: Александр Люблинский
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