Россияне симпатизируют Ленину и Сталину

Всероссийский центр изучения общественного мнения узнал, какие политические деятели начала прошлого века нравятся россиянам. Опрос опубликован на сайте ВЦИОМ.

На первых строчках в рейтинге любимых политических деятелей оказались: Николай Второй, за него проголосовало 54% участников опроса, Иосиф Сталин — 51% респондентов и Владимир Ленин — 49%. Антипатию данные деятели вызывают у 23%, 28%, 29% опрошенных соответственно.

Исследование приурочено к выставке «Три цвета правды», которая проходит в музее современной истории России в столице. ВЦИОМ опросил тысячу респондентов старше 18 лет.

Большинство респондентов не уверены, какие чувства у них вызывает лидер кадетов Милюков — с ответом не определились 70% участников опроса, большевик Бухарин — 56% респондентов, генерал-лейтенант, один из лидеров Белого движения Деникин — 47%, член временного правительства Керенский — 43%.