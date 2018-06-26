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 Власти Кубани благоустроят пляж с «прямой линии», когда он станет сочинским

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Источник: Идея Турчинова о создании на Украине дополнительной армии это просто слова

Источник: Идея Турчинова о создании на Украине дополнительной армии это просто слова

 Денисова: Москалькова сможет посетить Одинцова в обмен на посещение Сущенко

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18:25   26 Июня 2018
Россия

Россияне симпатизируют Ленину и Сталину

Россияне симпатизируют Ленину и Сталину

Всероссийский центр изучения общественного мнения узнал, какие политические деятели начала прошлого века нравятся россиянам. Опрос опубликован на сайте ВЦИОМ.

На первых строчках в рейтинге любимых политических деятелей оказались: Николай Второй, за него проголосовало 54% участников опроса, Иосиф Сталин — 51% респондентов и Владимир Ленин — 49%. Антипатию данные деятели вызывают у 23%, 28%, 29% опрошенных соответственно.

Исследование приурочено к выставке «Три цвета правды», которая проходит в музее современной истории России в столице. ВЦИОМ опросил тысячу респондентов старше 18 лет.

Большинство респондентов не уверены, какие чувства у них вызывает лидер кадетов Милюков — с ответом не определились 70% участников опроса, большевик Бухарин — 56% респондентов, генерал-лейтенант, один из лидеров Белого движения Деникин — 47%, член временного правительства Керенский — 43%. 

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Автор: Надежда Егорова
#россия #вциом #общество
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