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18:20   26 Июня 2018
Россия

Милонов: Высказывания Улицкой — пласт «либеральных ценностей», жутких по своей сути

Милонов: Высказывания Улицкой — пласт «либеральных ценностей», жутких по своей сути

Известная писательница Людмила Улицкая в интервью телеканалу «112 Украина» заявила, что Россия отстала от других стран бывшего СССР более, чем на 150 лет. В беседе с Федеральным агентством новостей депутат Виталий Милонов подверг ее жесткой критике. Затем ему самому досталось от Андрея Макаревича.

По поводу высказывания Улицкой депутат сказал, что ее уже давно никто не считает русской писательницей, а Россию она критикует в интересах Запада. Федеральное агентство новостей обратилось к советскому и российскому музыканту Андрею Макаревичу, также известному своими либеральными высказываниями, а также заявлением, что россияне «превращаются в злобных дебилов».

Милонов: Высказывания Улицкой — пласт «либеральных ценностей», жутких по своей сути

«Мое мнение? Мы занимаемся тем, что делаем пиар Милонову, который этого не заслуживает», — сказал Макаревич.

После этого он предложил «забить на это болт и не множить эту грязную ерунду».

Узнав о реакции музыканта, Милонов напомнил о ситуации, в которой Улицкая подвела под сомнение развитость России в сравнении с другими постсоветскими странами. По словам депутата, вопрос собеседника писательницы имел явно нацистский подтекст — речь шла о том, что в русских людях присутствуют некие «дефектные гены», не позволяющие им «жить нормально».

Поэтому Милонов и сравнил поведение Улицкой с поведением тех европейцев, которые сейчас позволяют себе расистские, националистические высказывания в отношении каких-либо наций.

«Почему топтание россиян, с акцентом на том, что их гены якобы дефектны, а значит рассуждение о них с позиции идеологов Третьего Рейха, для этой самой либеральной общественности позволительно?» — подытожил Милонов риторическим вопросом.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #политика #милонов #макаревич #улицкая
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